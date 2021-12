Draghi: “Governo andrà avanti indipendentemente da me. Sono un nonno al servizio delle istituzioni”

https://it.sputniknews.com/20211222/draghi-governo-andra-avanti-indipendentemente-da-me-sono-un-nonno-al-servizio-delle-istituzioni-14292105.html

Incalzato più di una volta sul suo futuro, tra Palazzo Chigi e il Quirinale, il premier Mario Draghi ha chiarito la sua posizione, scherzando anche con i giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno: "I miei destini personali non contano assolutamente niente, non ho aspirazioni, sono un uomo, un nonno al servizio delle istituzioni".Il premier ha così ringraziato la maggioranza, perché "non è facile lavorare insieme per partiti con punti di partenza drasticamente distanti".Draghi ha voluto sottolineare quanto conseguito dall'esecutivo in questo anno: "Tre grandi risultati, abbiamo reso l'Italia uno dei Paesi più vaccinati al mondo, abbiamo consegnato in tempo il Pnrr e abbiamo raggiunto i 51 obiettivi del Piano, creando le condizioni perché il lavoro sul Pnrr continui".E ha ribadito che la "responsabilità quotidiana dell'azione di governo, la sua prosecuzione è nel Parlamento".Omicron ha aperto una nuova fase, nessuna misura esclusaDraghi ha poi ampiamente parlato della pandemia e delle decisioni che verranno prese domani dalla Cabina di regia.Il premier ha spiegato che nella riunione si discuterà di mascherine all'aperto, anche Ffp2, di tamponi anche per i vaccinati, di ulteriori misure per ridurre i contagi."Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità", ha aggiunto.Il premier ha precisato che tra la seconda e la terza dose, la protezione si riduce e quindi chi non ha fatto il richiamo dovrebbe sottoporsi a tampone per verificare eventuali positività. E a proposito dell'obbligo vaccinale, ha spiegato che "resta sullo sfondo, non è stato mai escluso", ma "valuteremo se estenderlo ancora ad altre categorie".Pnrr: primo traguardo raggiuntoSul fronte degli impegni legati al Recovery fund, Draghi ha sottolineato con soddisfazione che sono stati raggiunti i 51 obiettivi richiesti per la fine del 2021.Adesso si aprirà la discussione con la Commissione europea per la seconda tranche di prestiti.Il Pil si assesterà oltre il 6%, dopo un calo pari quasi al 9% lo scorso anno, ha aggiunto, sottolineando la ripartenza dell'occupazione, con 500mila occupati in più e 308mila disoccupati in meno.Mattarella esempio da seguireMolte domande nella conferenza di fine anno si sono concentrate sul Quirinale e anche sull'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il premier ha sottolineato che il capo dello stato "ha svolto splendidamente il suo ruolo con dolcezza e fermezza. Ha attraversato momenti difficilissimi nel suo settennato, ha scelto con lucidità e saggezza".Più screening e test per la scuola in presenzaDraghi ha poi parlato della scuola e ha dichiarato che domani, in Cabina di regia, non verrà discusso il prolungamento delle vacanze natalizie.Per questo serve più screening nelle scuole, che "potenzieremo", più test e più vaccinazioni.Patto di stabilità e dialogo con Berlino e ParigiIl premier ha risposto anche a diverse domande sul rapporto con i partner europei e con la Commissione, soprattutto in vista della riforma delle regole sul patto di stabilità.Draghi ha auspicato che la discussione arrivi a un consenso nel corso del 2022. A questo proposito, il presidente del Consiglio ha parlato dell'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, "andato molto bene".Libia: speriamo in una nuova data per le elezioniNel corso della lunga conferenza, Draghi ha anche affrontato temi di politica estera, dalla Cina alla Russia, dall'Ucraina alla Libia."Dobbiamo sperare che il processo di consultzione riprenda e fissino una nuova data delle elezioni, avendo chiarito meglio il contesto costituzionale entro cui svolgerle".

