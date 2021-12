https://it.sputniknews.com/20211222/covid-italia-quattro-regioni-rischiano-larancione-da-gennaio-14287971.html

Covid Italia, quattro regioni rischiano l'arancione da gennaio

Si tengono d'occhio in particolare Friuli Venezia Giulia e Trentino, dove finora sono stati registrati i numeri più alti di ricoveri nei reparti ordinari e... 22.12.2021, Sputnik Italia

L'emergenza Covid è tornata ad attanagliare l'Italia, con numeri che non si vedevano ormai da diversi mesi.Nella giornata di ieri è stata superata la soglia psicologica dei 30.000 contagi giornalieri a livello nazionale e i 1.000 ricoveri in terapia intensiva; una cifra, quest'ultima, che per l'ultima volta si era registrata a maggio.E così, per alcune regioni italiane, torna lo spettro delle restrizioni e della zona arancione, che in alcuni territori potrebbe diventare la realtà a partire dal 3 e 10 gennaio prossimi, dunque a cavallo dell'Epifania.Nessuna restrizione, infatti, scatterà tra Natale e Capodanno, come ribadito anche nella giornata di ieri da Mario Draghi, il quale ha parlato di sole "raccomandazioni" per la cabina di regia in programma domani, 23 dicembre.Chi rischia l'arancione?Friuli e Trentino, con particolare riferimento alla provincia di Trento, quelle che rischiano di più il passaggio in arancione, qualora, oltre al numero di contagi, si dovesse verificare anche una crescita signfiicativa dell'occupazione nei reparti ordinari e delle terapie intensive, come previsto dalla normativa, che considera tre parametri per determinare il colore della regione: incidenza per 100.000 abitanti, tasso di occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive.Occhi puntati, però, anche sulle ospedalizzazioni in Liguria (terapie intensive 14%, ricoveri 23%), e Veneto (terapie intensive 17%, ricoveri 18%), che rischiano l'arancione anch'esse da gennaio.Cinque regioni verso il gialloAltre cinque grandi regioni sono invece in bilico e potrebbero lasciare la zona bianca entro fine anno: si tratta di Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia, che insieme contano oltre 30 milioni di abitanti.La regione della capitale, in particolare, è già oltre il limite nelle terapie intensive e sull'orlo dello sforamento per quanto riguarda i ricoveri (14%).Tendenza negativa anche in Piemonte (10% terapie intensive e14% dei ricoveri ordinari) e in Sicilia (8% terapie intesnive e 15% ricoveri ordinari).

