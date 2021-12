https://it.sputniknews.com/20211222/covid-farmaco-tutto-italiano-prime-sperimentazioni-fra-due-anni-14294975.html

COVID, farmaco tutto italiano: “prime sperimentazioni fra due anni”

Arriverà dalla ricerca italiana una strategia per ostacolare l’infezione da coronavirus, un possibile farmaco per il quale è già stato depositato un brevetto... 22.12.2021, Sputnik Italia

La strada che condurrà ad un farmaco contro il Covid-19 e altri coronavirus ha preso il via da uno studio promosso dall’Istituto Italiano di Tecnologia, dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dall’Università degli Studi di Milano. Il lavoro, base di un nuovo farmaco, è stato pubblicato sulla rivista Pharmacological Research.In cosa consiste questo nuovo approccio di precisione contro l’infezione da Coronavirus? In quali tempi si riuscirà ad ottenere il nuovo farmaco? Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista Angelo Reggiani, capo ricercatore, principal investigator in farmacologia all’Istituto Italiano di Tecnologia, uno degli autori dello studio.— Angelo Reggiani, ci parli della vostra invenzione. Si tratta di una "tenda" che potrebbe bloccare il virus?— Abbiamo inventato un nuovo modo di bloccare l’infezione virale, agendo direttamente sulla porta d'ingresso che il virus utilizza per entrare nelle cellule. Abbiamo mascherato tale porta, attraverso la creazione di una barriera che si chiama aptamero. L’aptamero è un breve filamento di DNA che si ancora nella porzione di recettore ACE2 dove si trova la porta di ingresso del virus. Poiché tutti i virus per vivere necessitano di infettare la cellula bersaglio, se il Sars-CoV-2 non riesce a trovare la porta di ingresso, allora è destinato a morire. Questo l’abbiamo dimostrato con studi in vitro.— Che cosa occorre adesso perché si arrivi ad un possibile farmaco contro l'infezione da COVID?— Le prime cose da fare sono individuare una formulazione idonea per proteggere gli aptameri dalla degradazione e poi studiarne il profilo tossicologico. Fatto questo, il nostro aptamero potrà essere studiato sull’uomo. Noi speriamo di potere avviare le prime sperimentazioni fra due anni.— Quale sarebbe la tipologia del farmaco?— Troppo presto immaginare la tipologia di farmaco. Gli studi formulativi a cui accennavo prima ci aiuteranno a definire questo aspetto.— Quanto sono importanti gli investimenti per procedere con il vostro studio? Siete alla ricerca di fondi?— È poco probabile che il COVID, con le sue varianti, scompaia nei prossimi anni. Secondo lei, fino ad oggi, non ci si è concentrati tanto sui vaccini e poco sulle terapie anti-COVID?— Data la gravità e la diffusione della pandemia, sviluppare nuovi vaccini è stato indispensabile. Come sempre accade, la ricerca continua e quindi ci dobbiamo aspettare che il futuro possa generare nuove armi per controllare la diffusione dell'infezione. Il potenziale farmaco che si potrà sviluppare partendo dalla nostra scoperta non andrebbe a sostituire in nessun modo la profilassi vaccinale, che risulta comunque essenziale nello scenario attuale, ma sarebbe semmai complementare.L'opinione dell'autore potrebbe non rispecchiare la posizione della redazione

