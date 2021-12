https://it.sputniknews.com/20211222/confindustria-contagi-e-caro-energia-fanno-crescere-i-rischi-per-la-risalita-del-pil-14290828.html

Confindustria: "Contagi e caro energia fanno crescere i rischi per la risalita del Pil"

Nonostante la congiuntura negativa, però, nel biennio 2021-2022 la ripresa dovrebbe esserci comunque. 22.12.2021, Sputnik Italia

L'Italia si trova oggi su un "sentiero scivoloso di risalita", che mettono a rischio la ripresa per il futuro.A lanciare l'allarme è il centro studi di Confindustria, con la nota 'flash' su congiuntura e previsioni:"Crescono i rischi per la risalita del Pil, caro-energia e nuovi contagi sono i principali", si legge nel comunicato.A preoccupare, in particolar modo, sono la scarsità di commodity, i prezzi alti dell'energia, i margini erosi, l'aumento dei contagi".Nel suo recente rapporto sulle prospettive per l'economia italiana, l'Istat aveva certificato la ripresa per l'Italia nel biennio 2021-2022.Secondo l'Istituto nazionale di statistica, a sostenere la ripresa saranno gli investimenti, che permetteranno di ottenere importanti risultati quest'anno e l'anno prossimo.

