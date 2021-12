https://it.sputniknews.com/20211222/concorso-stenin-edizione-2022-iniziata-laccettazione-delle-opere-14288165.html

Concorso Stenin, edizione 2022: iniziata l’accettazione delle opere

È iniziata, a Mosca, l’accettazione delle opere per l’ottava edizione del Concorso internazionale per giovani fotogiornalisti di tutto il mondo. 22.12.2021, Sputnik Italia

È iniziata, a Mosca, l’accettazione delle opere per l’ottava edizione del Concorso internazionale per giovani fotogiornalisti di tutto il mondo (http://stenincontest.com). Il concorso porta il nome di Andrey Stenin, fotoreporter, inviato speciale, del gruppo mediatico Rossiya Segodnya, morto nell’estate del 2014 vicino a Donetsk, durante lo svolgimento dei suoi doveri professionali. Come da tradizione, l’annuale concorso fotografico si apre nel giorno del compleanno di Andrey, il 22 dicembre.I giovani reporter del mondo, di età fra i 18 e i 33 anni, possono inviare i loro lavori sul sito stenincontest.ru in russo (http://stenincontest.ru), in inglese (https://stenincontest.com) e in cinese (https://cn.stenincontest.com). Per l’edizione 2022 il concorso mantiene i formati e le categorie usuali, in cui vengono inserite le opere dei partecipanti: quattro categorie, Notizie principali, Sport, Il mio pianeta e Ritratto. Un eroe del nostro tempo, nonchè i due formati Fotografia singola e Serie fotografica. Per ciascuna categoria si possono mandare una foto singola e una serie fotografica. L’accettazione delle candidature sarà effettuata fino al 28 febbraio 2022 compreso.Il montepremi dell’edizione 2022 ammonta a 125mila, 100mila e 75mila rubli, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo posto in ogni categoria. Il vincitore del titolo più alto del concorso Stenin, il Grand Prix, riceverà 700mila rubli.Nonostante le limitazioni causate dalla pandemia di COVID-19 in tutto il mondo, il concorso intitolato ad Andrey Stenin ha conservato una delle sue tradizioni più importanti e più amate, la tournée espositiva delle opere dei vincitori sulle piazze di vari Paesi. Il road show dà la possibilità ai giovani fotogiornalisti di mostrare i propri lavori al pubblico russo e a quello internazionale e di attirare la sua attenzione verso i problemi attuali e le sfide della modernità. La geografia delle mostre del concorso, dal momento del suo lancio nel 2014, ha ricompreso decine di città in Europa, in Asia, in America Latina, in Africa e in Medio Oriente. Dal 2018, nel novero delle piazze espositive, vi è anche la sede centrale di New York della principale organizzazione internazionale per il rafforzamento della pace e della sicurezza di tutti gli Stati, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Dal 2019, la mostra del concorso passa anche dal Consiglio d’Europa a Strasburgo.Oxana Oleynik, curatrice del Concorso internazionale di fotogiornalismo Andrey Stenin, nonché dirigente del servizio progetti visivi del gruppo mediatico Rossiya Segodnya, commenta così l’avvio dell’edizione 2022: C’è un famoso adagio latino che dice “I tempi cambiano e le leggi cambiano con essi”. La pandemia ha modificato bruscamente il volto del mondo, i fondamenti abituali della nostra vita, il valore di numerose professioni, e tuttavia molti di questi cambiamenti sono tornati utili ai partecipanti del concorso: hanno infatti rinforzato il loro spirito creativo, li hanno costretti a crescere professionalmente, in modo sbalorditivo, hanno sviluppato la loro immaginazione e hanno dato un’accelerazione ai progetti che volevano realizzare. Il concorso è entrato nel suo secondo lustro di vita: nel 2022 compirà 8 anni. Ha già portato in orbita molti di coloro che ora hanno acquisito un nome nel mondo della fotografia professionale. La squadra del nostro concorso è incredibilmente orgogliosa e lieta di ciò. Aspettiamo i nuovi partecipanti e di tutto cuore auguriamo loro di vincere!Nel 2021, il Concorso internazionale di fotogiornalismo Andrey Stenin si è svolto col sostegno dei maggiori mass media, agenzie di stampa e comunità di fotografia russe e mondiali. Partner di alcune categorie sono stati lo Shanghai United Media Group (SUMG), la holding mediatica araba Al Mayadeen TV e una delle più grandi organizzazioni umanitarie del pianeta, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).Sul concorsoIl Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrey Stenin, organizzato da MIA Rossiya Segodnya, sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

