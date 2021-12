https://it.sputniknews.com/20211222/caro-gas-e-luce-cingolani--il-prezzo-per-aver-fatto-certe-scelte-14289625.html

Caro gas e luce, Cingolani: "È il prezzo per aver fatto certe scelte"

Caro gas e luce, Cingolani: "È il prezzo per aver fatto certe scelte"

I rincari di bollette su luce e gas sono la diretta conseguenza degli errori del passato, secondo Cingolani. 22.12.2021, Sputnik Italia

In un'intervista al Messaggero, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingola ha risposto a diverse domande sul caro tariffe di luce e gas.Secondo il ministro, la situazione attuale del Belpaese "è il prezzo per aver fatto certe scelte" in passato.Il titolare della Transizione ecologica ha poi annunciato che "nei prossimi 12-18 mesi" l'Italia inizierà a muoversi "in altre direzioni".Come affermato in precedenza in un'intervista al Financial Times, il problema energetico italiano è legato al fatto di avere "un energy-mix davvero povero", frutto delle cattive politiche degli ultimi 20 anni.In conclusione, Cingolani ha affermato che "ci sono sul tavolo diverse opzioni, a partire dalla defiscalizzazione, da negoziare ovviamente con la Commissione", rimarcando che "in Europa si è parlato molto anche di come viene calcolato il prezzo dell'energia agganciata al gas" e che nel mese di gennaio dovrebbe tenersi un'interministeriale UE sull'energia.

