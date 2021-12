https://it.sputniknews.com/20211222/can-i-ask-you-a-question---ill-translate-for-you-simpatico-scambio-tra-draghi-e-un-giornalista-14296802.html

"Can I ask you a question?" - I’ll translate for you", simpatico scambio tra Draghi e un giornalista

Il presidente del Consiglio ha tenuto oggi la tradizionale conferenza di fine anno. 22.12.2021, Sputnik Italia

"I’d like to ask you a question in English, if that’s ok…" ("Vorrei farle una domanda in inglese, se per lei va bene").Probabilmente, Andrea Rosa, giornalista di Associated press, agenzia di stampa internazionale, con sede negli Stati Uniti, non pensava di stare per dare vita ad un simpatico siparietto nel corso della conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi, ponendo questa domanda al premier Uno scambio di battute che dei giornalisti presenti in sala accolgono con un sonoro applauso e che viene sublimato da Rosa, il quale non lascia e, anzi, raddoppia:"Se volete posso parla’ pure in italiano", dice ancora il reporter. La risposta di Draghi: "E vai va’!".

