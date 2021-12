https://it.sputniknews.com/20211222/bonaccini-no-al-tampone-per-i-vaccinati-genera-confusione-spingiamo-su-vaccini-e-regole-14289786.html

Bonaccini: “No al tampone per i vaccinati, genera confusione. Spingiamo su vaccini e regole”

Bonaccini: “No al tampone per i vaccinati, genera confusione. Spingiamo su vaccini e regole”

Il presidente dell’Emilia Romagna si dice contrario al test anche per chi ha completato il ciclo vaccinale, ma è a favore di maggiore rigore, dell’estensione... 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T17:03+0100

2021-12-22T17:03+0100

2021-12-22T17:03+0100

italia

emilia-romagna

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10236690_0:189:1714:1153_1920x0_80_0_0_6cabce29a10f5e6e909aa4e40c90ac30.jpg

L’approccio dell’Italia alla gestione della pandemia sta dando i suoi frutti e, anche se i contagi sono in aumento, la situazione è migliore di altri paesi europei, per questo, il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, invita a mantenere salde le regole in vigore, senza creare confusione su tamponi e vaccini.Quindi, più prime dosi e richiami, mascherine, distanziamento, stop ad eventi che possano creare assembramenti e controlli, dice al Corriere della Sera.Sarebbe “sbagliato e controproducente”, aggiunge Bonaccini.La linea del rigoreBonaccini è convinto che la strada maestra sia la vaccinazione: “Rispetto a un anno fa, pur avendo più contagi, abbiamo un numero di decessi, ricoverati e casi gravi molto più basso, senza peraltro le chiusure e le limitazioni del Natale 2020. E questo grazie ai vaccini”.E il governatore non è contrario neanche all’estensione del super green pass, come alla moderazione su eventi per Capodanno: “I sindaci stanno già intervenendo, evitando le situazioni più a rischio, anche annullando eventi che possano portare ad assembramenti. Condivido, serve il massimo della prudenza”.

emilia-romagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

italia, emilia-romagna, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass