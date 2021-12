https://it.sputniknews.com/20211222/assalto-a-sede-cgil-chiesto-il-giudizio-per-13-indagati-ci-sono-anche-i-leader-di-forza-nuova-14294007.html

Assalto a sede Cgil, chiesto il giudizio per 13 indagati: ci sono anche i leader di Forza Nuova

Oltre a Fiore e Castellino, sono altri 11 gli indagati che dovranno rispondere dei reati di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico... 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T13:26+0100

italia

La procura di Roma ha chiesto il giudizio con rito immediato per i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati insieme ad altri 11 indagati dell'irruzione nella sede della Cgil, avvenuta lo scorso 9 ottobre.Per le tredici persone, le accuse sono, a seconda delle posizioni, di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale.Oltre a Fiore e Castellino, è stato chiesto il processo anche per l'ex Nar Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, Lorenzo Franceschi, Massimiliano Petri, Federico Trocino e Massimiliano Ursino. Stralciata, invece, la posizione di Biagio Passaro, capo del movimento di 'Io apro'.Viene inoltre precisato che "per gli altri indagati, le ulteriori indagini svolte dalla Digos, anche con attento esame dei video effettuati dalla Polizia Scientifica, hanno consentito alla Procura di avanzare richieste di ulteriori misure cautelari, disposte poi dal gip e confermate anch'esse dal Tribunale del Riesame".

