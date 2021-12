https://it.sputniknews.com/20211221/yemen-coalizione-saudita-bombarda-laeroporto-di-sanaa-interrotti-i-voli-umanitari-14279799.html

Yemen, coalizione saudita bombarda l'aeroporto di Sanaa: interrotti i voli umanitari

Yemen, coalizione saudita bombarda l'aeroporto di Sanaa: interrotti i voli umanitari

Ieri, la coalizione aveva denunciato la trasformazione del principale snodo aeroportuale del Paese in una base dei ribelli Houthi. 21.12.2021, Sputnik Italia

I voli umanitari in arrivo nell'aeroporto di Sanaa, la capitale dello Yemen in mano ai ribelli Houthi, sono stati interrotti a causa di raid aerei della coalizione a guida saudita.A rendere nota la precaria situazione è stato, in queste ore, un funzionario dello scalo, il quale è voluto restare anonimo.A causa dei raid della coalizione contro i ribelli, ha chiarito, "l'aeroporto non è più in grado di ricevere aerei delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie internazionali".La guerra civile nello YemenLa guerra nello Yemen, dal 2014, contrappone le forze governative, sostenute da una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, chiamata in causa l’anno seguente da una richiesta del presidente dello Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi, contro i ribelli Houthi, in prevalenza sciiti zayditi, sostenuti dall'Iran.Il Paese vive la peggior crisi umanitaria al mondo secondo le Nazioni Unite, con decine di migliaia di morti secondo le ONG e una popolazione sull'orlo della carestia.

