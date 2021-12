https://it.sputniknews.com/20211221/usa-paesi-nato-discuteranno-delle-modifiche-allo-schieramento-delle-truppe-in-europa-14284751.html

USA: paesi NATO discuteranno delle modifiche allo schieramento delle truppe in Europa

Gli Stati Uniti discuteranno la possibilità di modifiche allo schieramento delle truppe in Europa, all'interno della NATO, però non sono pronti a parlare... 21.12.2021, Sputnik Italia

La Donfried ha sottolineato che il tema dello schieramento delle truppe della NATO sarà discusso tra gli stati membri dell'Alleanza.Sabato scorso, il giornale tedesco Der Spiegel ha riferito, citando le proprie informazioni, che il comandante supremo della NATO in Europa, il generale americano Tod Wolters, in un incontro segreto mediante videoconferenza con i capi dei dipartimenti militari degli stati alleati, ha avanzato un'idea di formare due contingenti militari fino a 1.500 persone, come parte della missione NATO Enhanced Forward Presence.

