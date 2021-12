https://it.sputniknews.com/20211221/usa-hanno-evacuato-dallafghanistan-tutti-i-connazionali-che-volevano-fare-rientro-in-patria-14287013.html

USA hanno evacuato dall'Afghanistan tutti i connazionali che volevano fare rientro in patria

USA hanno evacuato dall'Afghanistan tutti i connazionali che volevano fare rientro in patria

21.12.2021 - Dopo il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, le autorità statunitensi hanno aiutato 500 connazionali a lasciare il Paese, quasi tutti coloro che volevano...

Nelle ultime due settimane di agosto, dall'aeroporto di Kabul, la cui sicurezza era di responsabilità dei militari americani, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini occidentali e degli afghani che avevano collaborato con questi. La notte del 31 agosto, gli ultimi soldati statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare in Afghanistan.A metà dicembre, il Dipartimento di Stato aveva dichiarato di aver fornito assistenza in maniera diretta a 479 cittadini americani e 450 residenti permanenti degli USA, oltre ai loro famigliari, per abbandonare l'Afghanistan e trasferirsi negli USA, mentre una dozzina di americani stavano attendendo il rientro.

