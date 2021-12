https://it.sputniknews.com/20211221/ue-stabilita-la-validita-del-green-pass-europeo-9-mesi-14282617.html

UE, stabilita la validità del Green pass europeo: 9 mesi

UE, stabilita la validità del Green pass europeo: 9 mesi

La normativa sarà vincolante a partire dal 1° febbraio 2022. 21.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-21T14:43+0100

2021-12-21T14:43+0100

2021-12-21T14:43+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/10046573_0:0:2781:1564_1920x0_80_0_0_fba99258b67d6272415642cb5106ee06.jpg

La Commissione europea ha adottato quest'oggi una nuova normativa, che rende il Green pass europeo valido per viaggiare in territorio comunitario per nove mesi a partire dal completamento del programma di vaccinazione primaria.A riferirlo oggi è l'agenzia Reuters, che cita un funzionario dell'UE.Le nuove regole saranno vincolanti per i 27 stati dell'UE a partire dal 1° febbraio 2022, stando a quanto affermato.La norma va a sostituire la precedente raccomandazione non vincolante avanzata dalla Commissione europea a novembre.Con la nuova normativa, gli Stati dell'UE saranno obbligati a consentire ai viaggiatori completamente vaccinati con un pass valido di accedere al loro territorio.Tuttavia, in presenza di un peggioramento della situazione a livello nazionale, possono ancora essere imposti ulteriori restrizioni e requisiti, quali la negatività al test anti-Covid con un periodo di quarantena, purché proporzionato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo