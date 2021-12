https://it.sputniknews.com/20211221/stretta-di-natale-giorgia-meloni-attacca-speranza-ha-fallito-dimissioni-atto-dovuto-14277713.html

Stretta di Natale, Giorgia Meloni attacca Speranza: "Ha fallito, dimissioni atto dovuto"

Secondo Giorgia Meloni il ministro della Salute avrebbe fallito, tradendo la fiducia degli italiani. 21.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-21T07:40+0100

Le nuove restrizioni che potrebbero essere imposte agli italiani nel periodo delle festività natalizie sono la prova evidente del fallimento del ministro Roberto Speranza.Ad affermarlo su Facebook è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni:Verso una stretta di Natale?La cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio si riunirà il 23 dicembre per decidere circa l'introduzioni di eventuali, nuove restrizioni per arginare il coronavirus.Sul tavolo ci saranno diverse misure, tra cui la riduzione della durata del Super green pass, l'introduzione dell'obbligo di mascherina all'aperto, l'obbligo di tampone anche per i vaccinati per gli eventi pubblici.Sembrerebbe per ora escluso l'obbligo vaccinale, anche se il governo valuta la sua estensione ad un maggior numero di categorie, quali ad esempio coloro che lavorano a diretto contatto con il pubblico.

