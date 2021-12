https://it.sputniknews.com/20211221/spagna-polizia-sventa-lotteria-di-natale-improvvisata-con-cocaina-e-prosciutto-in-palio-14285610.html

Spagna, polizia sventa lotteria di Natale improvvisata con cocaina e prosciutto in palio

Due persone, uno spagnolo e un argentino, sono stati arrestati nella città spagnola di Murcia. I soggetti sono accusati di traffico di droga, afferma la... 21.12.2021, Sputnik Italia

Nel corso della perquisizione di un locale, nel quale era possibile non solo acquistare, ma anche fare uso di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati sei chilogrammi di marijuana, 165 piante di cannabis (la piantagione si trovava nell'edificio accanto), oltre a cocaina e hashish.In una delle perquisizioni effettuate, la polizia ha trovato una tabella sul muro, utilizzata dai clienti per partecipare alle due famose lotterie spagnole, quella di Natale e El Niño. Per partecipare alla lotteria di Natale il costo era di 5 euro, mentre per la seconda era di 10 euro.In palio vi era un cesto con cocaina, hashish, alcol, sigarette, contanti e 8 chili di prosciutto.

