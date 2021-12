https://it.sputniknews.com/20211221/sondaggio-yahoo-finance-facebook-peggiore-compagnia-del-2021-14284498.html

Sondaggio Yahoo Finance: Facebook peggiore compagnia del 2021

Sondaggio Yahoo Finance: Facebook peggiore compagnia del 2021

Facebook è stata eletta a peggiore compagnia del 2021, secondo un sondaggio di Yahoo Finance. 21.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-21T22:18+0100

2021-12-21T22:18+0100

2021-12-21T22:18+0100

facebook

sondaggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13203521_0:0:2666:1500_1920x0_80_0_0_9630d9f09632ae3f2eb4ff10fea49325.jpg

Non ha aiutato cambiare nome. Come riporta Multiplayer.it, un sondaggio condotto da Yahoo Finance ha votato Facebook, o per meglio dire Meta, come peggiore compagnia del 2021.È la prima volta che la Yahoo Finance ha introdotto la categoria peggiore compagnia nel suo sondaggio e, nell'anno della sua introduzione, il non tanto ambito titolo è stato vinto priprio dalla compagnia di Mark Zeckerberg, eletta, su una base di mille votanti, con il 50% delle "preferenze" in più rispetto al colosso del commercio online Alibaba.Non hanno giovato al colosso dei social i recenti scandali riguardanti le politiche della società, il monitoraggio degli utenti e gli effetti che Instagram avrebbe su alcuni utenti appartenenti a specifiche fasce d'età, in particolare negli adolescenti.Queste le motivazioni che hanno portato i votanti ad optare per la compagnia di Zuckerberg, sebbene un 30% dei partecipanti ritanga che la compagnia possa rimediare ai propri errori, magari collaborando con donazioni a enti in grado di combatttere i problemi da questa creati.Al momento, Facebook non ha commentato i risultati del sondaggio.

https://it.sputniknews.com/20211019/facebook-patteggia-con-autorita-usa-multa-grossa-per-discriminazione-lavoratori-stranieri-13375598.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, sondaggi