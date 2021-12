https://it.sputniknews.com/20211221/russia-ministro-difesa-shoigu-valuta-i-progressi-in-campo-militare-14282265.html

Russia, ministro Difesa valuta i progressi in campo militare

2021-12-21

Russia, ministro Difesa valuta i progressi in campo militare

"Le armi moderne ammontano al 71,2% di quelle a disposizione dell'esercito e della marina. In termini di modernizzazione, le nostre forze armate oggi occupano una posizione di primo piano nel mondo, mentre in termini di spesa per la difesa siamo al nono posto", ha dichiarato Shoygu in una riunione allargata del consiglio del ministero della Difesa, al quale ha partecipato anche il presidente russo Vladimir Putin.Il ministro ha annunciato la formazione del primo reggimento di caccia MiG-31K con i missili ipersonici Kinzhal presso le Forze aerospaziali russe.Shoygu ha anche valutato le capacità di combattimento delle forze armate russe, osservandone la crescita.Il ministro della Difesa russo ha notato che l'adempimento di tutti i contratti conclusi ha assicurato la fornitura di oltre cinquemila esemplari di armamenti. La funzionalità delle attrezzature militari è stata mantenuta al 95%.È stato inoltre lanciato il quinto satellite del sistema di osservazione spaziale Kupol, ha aggiunto Shoygu. Il dispositivo si occupa di ottenere dati sulla traiettoria per creare un avviso di attacco missilistico contro siti statali o militari.

