Riforma della pensioni, c'è l'apertura di Draghi

A meno di una settimana dallo sciopero generale dei lavoratori, proclamato da Cgil, Cisl e Uil, il governo si è detto pronto ad avviare un "cantiere" per discutere di riforma delle pensioni, purchè non sia messa "a repentaglio" la sostenibilità del sistema nel medio e nel lungo periodo e all'interno del contesto europeo.Come riporta l'AGI, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle scorse ore, è tornato a incontrare i sindacati a palazzo Chigi e ha aperto alla richiesta dei rappresentanti dei lavoratori su una modifica della legge Fornero.Stando a quanto trapelato da Palazzo Chigi, il nuovo percorso di dialogo tra governo e parti sociali si focalizzerà su tre punti: flessibilità in uscita, pensioni complementari e precarietà giovanile.La reazione dei sindacati"Siamo di fronte a una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del Governo a fare una discussione sulla riforma della legge Fornero, cosa che non era mai avvenuta in questi anni", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro, precisando, tuttavia, che il metodo di trattativa dovrà differenziarsi da quello usato per la riforma fiscale.Soddisfazione anche da parte del segretario di Cisl, Luigi Sbarra, che ha dato un giudizio positivo all'incontro con il governo:Sulla stessa linea d'onda anche il numero uno della Uil, Pierpaolo Bombardieri:Il calendario degli incontriNei prossimi giorni, rendono noto le sigle sindacali, l'esecutivo invierà il calendario delle convocazioni per le trattative.In questo senso, ad occuparsi della parte tecnica saranno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli e il consigliere economico Marco Leonardi, mentre i ministri dell'Economia Daniele Franco, del Lavoro Andrea Orlando e della Pa Renato Brunetta avranno la responsabilità del coordinamento politico.

