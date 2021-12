https://it.sputniknews.com/20211221/putin-prioritario-laddestramento-delle-truppe-a-nuove-forme-e-metodi-di-azione-militare-14282068.html

Putin: "Prioritario l'addestramento delle truppe a nuove forme e metodi di azione militare"

Il presidente russo ha partecipato oggi alla riunione allargata del ministero della Difesa russo. 21.12.2021, Sputnik Italia

L'esercito russo deve padroneggiare i sistemi d'arma moderni, nonché nuove forme e metodi di azione militare.Ad affermarlo è stato il presidente della Russia, Vladimir Putin, alla presenza dei più alti funzionari della Difesa.Putin ha quindi rimarcato che al giorno d'oggi il successo in ambito militare dipende, in gran parte, dal processo decisionale dei comandanti a tutti i livelli e che è quindi necessario sviluppare sistemi di supporto per prendere tali decisioni, introducendo tecnologie legate all'intelligenza artificiale.

