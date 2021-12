https://it.sputniknews.com/20211221/presa-di-ostaggi-a-parigi-rilasciata-la-seconda-persona-14279181.html

Presa di ostaggi a Parigi, rilasciata la seconda persona

Presa di ostaggi a Parigi, rilasciata la seconda persona

L'operazione non ha causato il ferimento di nessuna delle persone coinvolte. 21.12.2021, Sputnik Italia

La lunga presa di ostaggi nel 12° arrondissement di Parigi, iniziata nel pomeriggio di ieri, è appena terminata. Lo riferisce la polizia della capitale francese.Il secondo ostaggio è stato trattenuto per più di 17 ore, per poi essere rilasciato dall'uomo autore del sequestro, il quale è stato poi arrestato.Tutta l'operazione, sottolineano le forze dell'ordine transalpine, si è svolta senza provocare feriti.La presa degli ostaggi è iniziata intorno alle 15:30 di lunedì 20 dicembre, in un negozio di ferramenta in rue d'Aligre, a est della capitale.Finora sconosciute le motivazioni che hanno portato l'uomo a compiere il folle gesto.

