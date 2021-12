https://it.sputniknews.com/20211221/palermo-scatta-la-denuncia-per-39-furbetti-del-reddito-di-cittadinanza-14277845.html

Palermo, scatta la denuncia per 39 furbetti del Reddito di cittadinanza

A percepire abusivamente il sussidio erano stati anche alcuni detenuti per associazione a delinquere di tipo mafioso. 21.12.2021, Sputnik Italia

I carabinieri della compagnia di Misilmeri e del gruppo carabinieri tutela lavoro di Palermo hanno fatto scattare la denuncia per 39 soggetti in stato di libertà alla procura di Termini Imerese, residenti nei comuni del comprensorio per indebita percezione del 'reddito di cittadinanza'. Lo rende noto questa mattina il Giornale di Sicilia, precisando che il danno erariale complessivo è stato quantificato in oltre 300.000 euro.Attualmente sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio ed il recupero delle somme indebitamente percepite da parte degli indagati.Le denunce sono il frutto di un'inchiesta iniziata nello scorso mese di ottobre, che ha portato alla luce come i 39, 25 donne e 14 uomini, hanno presentato dichiarazioni omettendo informazioni che avrebbero bloccato l'erogazione del sussidio.A risultare indagati sono anche alcuni stranieri con meno di 10 anni di permanenza sul territorio italiano e, pertanto, privi dei requisiti di lunga residenza.

