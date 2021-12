https://it.sputniknews.com/20211221/natale-in-isolamento-per-immobile-positivo-al-covid-salta-la-gara-col-venezia-14283841.html

Natale amaro per Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che perde Immobile per la gara di domani contro il Venezia a causa del COVID. 21.12.2021, Sputnik Italia

Il 20 dicembre si era saputo che Jessica, la moglie dell'attaccante laziale Ciro Immobile, era risultata positiva al COVID, con il giocatore che si è visto costretto a chiudersi in autoisolamento e saltare la partità con il Genova.In caso di esito negativo, Immobile avrebbe raggiunto la squadra direttamente domani, ma non sarà questo il caso. Il tampone è risultato positivo è ora Immobile e sua moglie passeranno le feste in isolamento.Immobile, secondo le statistiche del Gazzettino, è il quarto giocatore della serie A ad aver "colpito" più squadre avversarie (31 reti), dietro a Ibrahimovic (32), Zapata (33) e Quagliarella (37), e avrebbe potuto domani incrementare il suo bottino di gol contro squadre neopromosse (40 gol in 44 partite). Immobile è anche al secondo posto dell'attuale classifica marcatori, con 13 gol in 15 presenze, dietro a Vlahovic della Fiorentina.Le reazioni sui socialSui social non si sono fatti attendere i commenti dei tifosi biancocelesti.Alcuni tifosi, come riporta sempre il Gazzettino, hanno espresso malumore per la notizia ("Immobile positivo, malissimo direi"), mentre altri hanno guardato ad una situazione più generale dello sport nostrano ("Il focolaio (o presunto tale) della Salernitana, quello dell’Olimpia Milano e la positività di Immobile. La situazione torna ad essere davvero complicata").C'è anche chi fa dell'umorismo e cita videogiochi del calibro di GTA ("Oh sh**, here we go again").Va fatto notare che il giocatore, secondo quanto riportato, non presenta più sintomi.

