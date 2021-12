https://it.sputniknews.com/20211221/messico-la-disavventura-di-due-turisti-americani-fermati-da-banditi-finisce-sul-web--video-14280503.html

Messico, la disavventura di due turisti americani fermati da banditi finisce sul web – video

Messico, la disavventura di due turisti americani fermati da banditi finisce sul web – video

Due turisti americani sarebbero stati intercettati da sospetti membri della criminalità organizzata mentre viaggiavano in Messico, secondo un video pubblicato... 21.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-21T21:38+0100

2021-12-21T21:38+0100

2021-12-21T21:38+0100

mondo

messico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/49/15/491505_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_07f9a1e46b4d4baab8b2f22945b892be.jpg

Il materiale datato, ma che ha cominciato a circolare attivamente sul web solo dal 18 dicembre, mostra due giovani, i cui nomi sarebbero Aaron e Logan, in viaggio su una strada sterrata, pare nella cittadina di Isidro Cortés Rueda, a Tabasco.Nel video, registrato dal cruscotto del veicolo nel febbraio 2020, si osserva come i turisti americani si perdono e cercano di ritornare alla "civiltà" seguendo il GPS.Tuttavia, ad un certo punto, fermano il veicolo e uno di loro inizia a gridare: "Vai!"; successivamente, si sente la voce dei membri di una presunta banda criminale.L'autista del veicolo dice loro che non parla spagnolo, chiede loro di lasciarli andare e cerca di spiegare che si sono persi. Il copilota inizia ad arrabbiarsi e ad un certo punto dice che sta per svenire. Entrambi paiono estremamente emozionati durante tutto il video.Fin dal primo momento, i presunti sicari li identificano come gringos, cioè stranieri, che si sono persi; chiedono loro di calmarsi e di dire loro dove stanno andando.Nonostante si dica che si tratti di persone armate, in nessun punto del materiale si vede un'arma, piuttosto si vedono i volti di alcuni degli uomini che hanno bloccato la strada ai turisti.Il video termina quando agli americani viene chiesto di spegnere il motore e la telecamera e il guidatore scende dal veicolo.Finora nessuna autorità si è pronunciata sulla veridicità del video o ha fornito maggiori dettagli su quanto accaduto ai protagonisti del video.

messico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, messico