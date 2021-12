https://it.sputniknews.com/20211221/manovra-commissione-bilancio-del-senato-approva-emendamenti-nella-notte-14277382.html

Manovra, Commissione bilancio del Senato approva emendamenti nella notte

La situazione a Palazzo Madama si è sbloccata nel cuore della notte, dopo diverse ore di acceso confronto. 21.12.2021, Sputnik Italia

La Commissione bilancio in Senato ha dato il via solo alle due di notte alle operazioni di voto sugli emendamenti alla Manovra.Stando a quanto si apprende, dopo uno stallo durato diverse ore, la situazione si è sbloccata in seguito ad una riunione tra capigruppo, relatori e rappresentanti dell'esecutivo.Diverse le misure approvate dalla Commissione bilancio di Palazzo Madama, tra cui si evidenziano:A rendere noto il contenuto degli emendamenti fin qui depositati è stata la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.Nei giorni scorsi erano state apportate altre correzioni alla Manovra, che comprendevano la ricalibrazione delle aliquote Irpef in quattro nuove fasce (23%, 25%, 35% e 43%), l'istituzione di uno sconto dello 0,8% sui contributi previdenziali per gli stipendi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e non superiori a 2.692 euro, il taglio dell'Irap per le imprese, il rifinanziamento del bonus TV e decoder e l'istituzione del fondo per le attività del turismo e dello spettacolo.

