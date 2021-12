https://it.sputniknews.com/20211221/manovra-approvati-gli-emendamenti-del-governo-si-al-taglio-irpef-e-irap-e-rateizzazione-bollette-14284948.html

Manovra, approvati gli emendamenti del governo: sì al taglio Irpef e Irap e rateizzazione bollette

Manovra, approvati gli emendamenti del governo: sì al taglio Irpef e Irap e rateizzazione bollette

Dopo una lunga seduta notturna, caratterizzata da diverse fasi di stallo, sono ripresi dopo qualche ora di pausa i lavori della commissione Bilancio al Senato. 21.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-21T17:00+0100

2021-12-21T17:00+0100

2021-12-21T17:00+0100

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/67/7246733_0:105:2049:1257_1920x0_80_0_0_a90f68ce72be02a663ea4fa0176b6822.jpg

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a tutti gli emendamenti del governo per la manovra.Sì dunque anche all'emendamento omnibus, che introduce in manovra il taglio di Irpef e Irap, la rateizzazione delle bollette, riscrive il patent box e rifinanzia il bonus TV.Nella notte erano state approvate diverse altre modifiche alla finanziaria, tra cui si ricordano l'incremento da 5.000 a 10.000 euro del tetto di spesa per il bonus mobili, l'incremento di 5 milioni al fondo per i diritti e le pari opportunità, l'incremento di 3 milioni per il fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere e la proroga fino al 31 marzo 2022 per le cartelle esattoriali notificate a partire dal 1° gennaio 2021.Nei giorni scorsi erano state apportate altre correzioni alla Manovra, che comprendevano la ricalibrazione delle aliquote Irpef in quattro nuove fasce (23%, 25%, 35% e 43%), l'istituzione di uno sconto dello 0,8% sui contributi previdenziali per gli stipendi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e non superiori a 2.692 euro, il taglio dell'Irap per le imprese, il rifinanziamento del bonus TV e decoder e l'istituzione del fondo per le attività del turismo e dello spettacolo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, economia