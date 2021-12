https://it.sputniknews.com/20211221/londra-annullati-i-festeggiamenti-di-capodanno-a-trafalgar-square-per-timore-della-omicron-14280259.html

Londra, annullati i festeggiamenti di Capodanno a Trafalgar Square per timore della Omicron

Londra, annullati i festeggiamenti di Capodanno a Trafalgar Square per timore della Omicron

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato che le celebrazioni delle festività a Trafalgar Square non si terranno la vigilia di Capodanno, "nell'interesse... 21.12.2021

"Sarà molto deludente per molti londinesi, ma dobbiamo fare i passi giusti per ridurre la diffusione del virus... Sono orgoglioso che avremo ancora un'incredibile spettacolo televisivo da guardare sui nostri schermi, che mostrerà la nostra grande città al resto del mondo".Secondo i dati in possesso di Khan, nell'ultima settimana, a Londra, sono stati registrati circa 65.500 nuovi casi di coronavirus, causando un aumento del 29% dei ricoveri ospedalieri.La decisione è stata annunciata dopo che gli esperti del governo avevano chiesto restrizioni più severe all'inizio di questo mese, affermando che altrimenti il numero giornaliero di nuovi casi avrebbe potuto raggiungere tra i 600.000 e i due milioni entro la fine di dicembre.

