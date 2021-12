https://it.sputniknews.com/20211221/lincontro-tra-meloni-e-moratti-scuote-il-centrodestra-vertice-giovedi-a-roma-14279576.html

L’incontro tra Meloni e Moratti scuote il centrodestra, vertice giovedì a Roma

L’incontro tra Meloni e Moratti scuote il centrodestra, vertice giovedì a Roma

La Russa: “Berlusconi resta la prima scelta”. La leader di Fdi: “Non abbiamo parlato di Quirinale” con la ex presidente della Rai. 21.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-21T11:14+0100

2021-12-21T11:14+0100

2021-12-21T11:14+0100

matteo salvini

silvio berlusconi

giorgia meloni

quirinale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/10358358_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_45a0c28eb8bc39534342cd7ec0cb85c0.jpg

Un pranzo, definito “segreto”, che ha creato molto scompiglio e ha portato a un silenzio che dice più di molte parole.L’incontro al Maxela di Roma tra Letizia Moratti e Giorgia Meloni è stato commentato soltanto con una battuta da Matteo Salvini, che ha parlato di “montatura di panna”, mentre neanche una sillaba è uscita dagli ambienti di Forza Italia, dove il Cavaliere avrebbe appreso con fastidio del faccia a faccia.“Facciamo il punto sulla legge di Bilancio e quindi sul decreto fiscale, sul Milleproroghe, sul Pnrr e poi ci diamo appuntamento all’anno nuovo, perché di Quirinale parliamo nel 2022”, ha detto Salvini.Il nome di Moratti che spariglia le carteL’ex sindaca di Milano ha spiegato che il pranzo con Meloni non ha nulla di strano: “Normalissimo incontro sul tema della riforma appena approvata, nessun segreto”.E ancora: “Non abbiamo parlato di Quirinale con Letizia Moratti, ci conosciamo da una vita. Non è che ogni volta che incontro qualcuno lo voglio candidare al Quirinale”.Però, Meloni ammette: “Dopo presidenti che vengono tutti dalla stessa cultura politica, mi piacerebbe un presidente che rappresenti la maggioranza di centrodestra”.La Russa: Berlusconi resta la prima sceltaE anche se il Cavaliere non ha realmente formalizzato la corsa al Colle, è Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e presidente dell’assemblea di Fratelli d’Italia, che, parlando al Corriere della Sera, ribadisce un asse saldo nel centrodestra.Ma La Russa fa anche uno o due passi in là e si spinge a pensare a ipotesi ulteriori: “Se mancassero i numeri, la domanda su Draghi diventa attuale. È fuori dai partiti, ma non so se ha un profilo da patriota. Certo, se decidesse di dover fare il presidente della Repubblica, penso sia difficile che non la faccia, la sua maggioranza non potrebbe tirarsi indietro. In quel caso ci interrogheremo sul da farsi”.

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, silvio berlusconi, giorgia meloni, quirinale