Israele, intelligence ammette per la prima volta responsabilità nell'uccisione di Soleimani

Il generale Soleimani è stato ucciso il 3 gennaio 2020, in seguito ad un attacco con droni, mentre si trovava in missione in Iraq. 21.12.2021, Sputnik Italia

Per la prima volta, Israele ha ammesso di aver partecipato in maniera diretta all'operazione che ha portato all'uccisione del generale iraniano Qaseem Soleimani.A rivelarlo, in un'intervista al Centro israeliano di intelligence, l'ex capo dell'intelligence militare, il generale Tamir Hayman.Questi ha confermato di essere stato personalmente coinvolto nello svolgimento dell'incarico che portò all'eliminazione di uno dei più stretti collaboratori dell'Ayatollah Khamenei:Secondo l'ex capo dell'intelligence, l'ex capo della Guardia rivoluzionaria islamica "rappresentava un forte potenziale di danno per la stabilità della Regione", tanto da essere considerato in Israele "la locomotiva del treno dell'espansione iraniana" in Medio Oriente.L'assassinio del generale SoleimaniIl 3 gennaio 2020, il generale dei Quds, Qaseem Soleimani, è stato ucciso in un attacco di droni statunitensi diretto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.L'assassinio di Soleimani ha devastato l'Iran, considerato nel paese un ufficiale militare molto rispettato, spingendo Tehran a promettere una vendetta contro gli Stati Uniti per la sua uccisione.L'amministrazione Trump aveva accusato Soleimani di aver orchestrato attacchi contro le strutture statunitensi nella regione.

