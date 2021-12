https://it.sputniknews.com/20211221/india-studenti-non-vanno-a-mangiare-in-mensa-perche-la-cuoca-appartiene-a-casta-bassa-14285970.html

India, studenti non vanno a mangiare in mensa perché la cuoca "appartiene a casta bassa"

Le autorità hanno avviato un'indagine su un episodio che sembra essere l'ennesimo caso di "razzismo di casta". A denunciare il boicottaggio della cuoca di "casta inferiore" è stato il preside della scuola superiore, Prem Singh.La donna, assunta poco fa per preparare il pranzo, appartiene alla casta dei Dalit.Singh ha sottolineato che la donna è stata assunta nel pieno rispetto delle norme governative e il consiglio di istituto, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle famiglie, ha approvato la sua nomina.Intanto i genitori degli studenti che non vanno in mensa sostengono che la donna è stata assunta proprio per la sua origine mentre tra le candidate c'era un'altra più adatta alla carica e di casta superiore.

