Indagini sulle plusvalenze, Gdf nella sede dell’Inter e della Lega calcio

Gli accertamenti riguardano una decina di cessioni di giocatori della squadra milanese, tra queste anche Radu e Pinamonti. Attualmente la Procura di Milano... 21.12.2021, Sputnik Italia

Accertamenti su plusvalenze di 100 milioni relative alle annualità 2017/18 e 2018/19. Per questo oggi i finanziari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Milano si sono recati nella sede dell’Inter e della Lega calcio di Serie A.Tra i nomi interessati anche quelli del portiere romeno Ionut Radu e dell’attaccante Andrea Pinamonti.Dopo la Juventus, quindi, il cerchio delle indagini sulle plusvalenze si allarga. Il Gdf ha verificato anche i documenti del Milan ma non ha riscontrato incongruenze.Operazioni che pesano per il 10% dei ricaviGli investigatori stanno cercando di far luce sui bilanci della società tra il 2017 e il 2019.Il metodo usato per generare il flusso di cassa sarebbe stato quello di “sopravvalutare” i giocatori di fascia medio-bassa o delle giovanili nelle operazioni di compravendita tra Inter e altre squadre.L'Inter ha confermato in una nota "di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative plusvalenze. I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili".

