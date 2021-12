https://it.sputniknews.com/20211221/in-italia-e-nel-mondo-per-le-feste-si-brinda-con-le-bollicine-tricolore-14283303.html

In Italia e nel mondo per le Feste si brinda con le bollicine tricolore

In Italia e nel mondo per le Feste si brinda con le bollicine tricolore

21.12.2021

Sono circa due miliardi i brindisi attesi per le festività natalizie e di Capodanno, che verranno festeggiati stappando una bottiglia di “bollicine” italiane.Il record, per un valore alla produzione di 236 milioni di euro, è stato annunciato dall’Osservatorio Unione italiana vini (Uiv)-Ismea.Un bottino di tutto rispetto che vede una preponderanza di esportazioni per le bollicine tricolore.Prosecco in testaLe principali denominazioni Doc italiane trainano le vendite record e le percentuali di crescita, quasi tutte a doppia cifra.Per Uiv-Ismea, il 2021 è stato “l’anno del rimbalzo per lo sparkling tricolore, che chiuderà l’anno a circa 900 milioni di bottiglie e un forte incremento delle vendite all’estero (+20% a volume)”.Consumi in crescita non solo all’esteroAnche in Italia le vendite sono andate a gonfie vele: secondo Ismea/Nielsen, gli acquisti nella Grande distribuzione, nei primi 11 mesi, segnano un +22% in volume, accompagnato da un +26% in valore, rispetto al pari periodo 2020.Complessivamente, nel 2021 il valore alla produzione degli spumanti italiani supererà per la prima volta i 2,4 miliardi di euro.

