Gas, prezzi sui futures in Europa superano i $1.850

Gas, prezzi sui futures in Europa superano i $1.850

È record trimestrale per il valore dei futures sul gas europeo. 21.12.2021

2021-12-21T10:39+0100

2021-12-21T10:39+0100

2021-12-21T10:58+0100

Per la prima volta dall'inizio di ottobre, i prezzi dei futures europei sul gas hanno raggiunto e superato i 1.800 dollari per mille metri cubi, toccando quota 1.850, per un aumento pari a circa l'8% rispetto alla chiusura di ieri.È quanto emerge dall'analisi dei dati della borsa londinese ICE, all'apertura delle contrattazioni.I prezzi dei futures sul gas di gennaio in Europa continuano la loro inarrestabile ascesa: lo scorso 16 dicembre erano già stati toccati e superati i 1.700 dollari per mille metri cubi di valore, cifra che è stata nuovamente raggiunta, e superata, ieri all'apertura delle contrattazioni.

2021

