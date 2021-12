https://it.sputniknews.com/20211221/gas-i-prezzi-sui-futures-europei-superano-i-2000-14283015.html

Gas, i prezzi sui futures europei superano i $2.000

Già in mattinata i futures sul mese di gennaio 2022 avevano raggiunto il valore più alto da quello registrato lo scorso mese di ottobre. 21.12.2021, Sputnik Italia

I prezzi dei futures per le forniture di gas in Europa hanno superato i 2.000 dollari per mille metri cubi.È quanto emerge dall'analisi dei dati della borsa londinese ICE alle 12:53, ora italiana.Dalla mattinata, dopo l'apertura sopra quota 1.800 dollari, la sessione odierna ha visto diverse fluttuazioni, prima che il valore dei futures raggiungesse quota 2.004, il nuovo massimo storico.Su base giornaliera si registra dunque un aumento pari al 16,7% rispetto alla chiusura della sera precedente.

