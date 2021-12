https://it.sputniknews.com/20211221/covid-record-di-contagi-giornalieri-in-spagna-quasi-50-mila-14287222.html

COVID, record di contagi giornalieri in Spagna: quasi 50 mila

Dall'inizio della pandemia in Spagna sono stati conclamati 5.585.054 casi di contagio dal coronavirus. 21.12.2021, Sputnik Italia

In Spagna è stato raggiunto il massimo storico di contagi in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore le autorità del Regno hanno notificato 49.823 nuovi casi di infezione da COVID-19, riporta El Pais, citando i dati del ministero della Sanità.Per quanto riguarda, rispetto a ieri, i tassi di occupazione nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, questi hanno registrato lievi aumenti.La Sanità spagnola ha conclamato 94 decessi dovuti al COVID-19. Il numero complessivo di morti nel Paese iberico arriva a 88.887.Ultimamente, in Spagna è in aumento l'incidenza dei contagi, le comunità autonome introducono restrizioni per fermare la diffusione del virus. Attualmente, quasi il 90% delle persone di età superiore ai 12 anni risulta essere vaccinato.

