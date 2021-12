https://it.sputniknews.com/20211221/caso-biot-chiuse-le-due-indagini-sul-capitano-di-fregata-indagato-per-spionaggio-14283583.html

Caso Biot, chiuse le due indagini sul capitano di fregata indagato per spionaggio

Il capitano di fregata Walter Biot era stato arrestato in fraganza di reato lo scorso 30 marzo. 21.12.2021, Sputnik Italia

Si sono concluse le due indagini relative a Walter Biot, il capitano di fregata che lo scorso 30 marzo è stato fermato dai carabinieri del Ros mentre, in un parcheggio della periferia della Capitale, passava documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5.000 euro.Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è detenuto, Biot ha ricevuto la notifica di due diversi documenti, entrambi riguardanti le indagini a suo carico.Per quanto riguarda il primo capo d'accusa, il rischio per il militare italiano è quello di finire sotto processo per "spionaggio, rivelazione di segreto di Stato e corruzione da parte della procura ordinaria per essersi procurato, quale capitano di fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, a scopo di spionaggio politico, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato dovevano rimanere segrete e per aver rivelato tali notizie ad un agente diplomatico russo dietro compenso di cinque mila euro''.Nella seconda indagine, invece, l'ipotesi di reato è quella di "procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio", "procacciamento e rilevazione di notizie di carattere riservato", "esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio", "rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio" e "comunicazione all'estero di notizie non segrete e non riservate".A dare il La alla coesistenza dei due complessi accusatori è stata la Cassazione, sebbene le motivazioni siano ancora sconosciute, in quanto ancora non pubblicate.

