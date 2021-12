https://it.sputniknews.com/20211221/boschi-apprezza-il-metodo-salvini-sul-colle-italia-viva-sara-decisiva-14278664.html

Boschi apprezza il “metodo Salvini” sul Colle: “Italia viva sarà decisiva”

21.12.2021

Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera dà merito al leader della Lega Matteo Salvini per il “metodo” scelto per iniziare un dialogo per il dopo Mattarella: “Giusto che coordini un lavoro di tutte le forze politiche per una candidatura che ottenga il consenso più ampio”, dice a Repubblica.E si spinge anche oltre, parlando di un’Italia viva che sarà “decisiva” per la scelta dell’inquilino del Quirinale, come per la crisi di governo che ha portato Mario Draghi a Palazzo Chigi o Sergio Mattarella al Colle.Nessun nome, ma trovare la maggioranzaBoschi sottolinea che il Carroccio “ha indicato un metodo, secondo me corretto” ma “non significa che la Lega dà le carte ma significa che tutti – con pari dignità – devono scegliere l’arbitro dei prossimi sette anni”.E al di là degli incontri tra i leader “la verità è che il metodo è quello di trovare la maggioranza più ampia. Dei nomi non parlo”.

