Appello di 700 scienziati a Joe Biden per ridurre i rischi delle armi nucleari

Appello di 700 scienziati a Joe Biden per ridurre i rischi delle armi nucleari

21.12.2021

2021-12-21T16:36+0100

2021-12-21T16:36+0100

2021-12-21T16:36+0100

Un gruppo di 700 scienziati, fra i quali si contano anche 21 premi Nobel, ha firmato un appello rivolto al presidente americano Joe Biden, affinché questi spinga per ridurre i rischi relativi alla proliferazioni delle armi nucleari.L'obiettivo dei firmatari è quello di ottenere la modifica delle regole sull'uso degli ordigni atomici, rallentare la corsa agli armamenti e una dichiarazione che gli Stati Uniti non utilizzeranno per primi le armi nucleari.I 700 'saggi' chiedono inoltre che gli USA modifichino i poteri del presidente per ordinare attacchi nucleari e ridurre a mille il numero di armi nucleari strategiche schierate.Tra i firmatari del documento si segnala anche la presenza del premio Nobel italiano Giorgio Parisi.

