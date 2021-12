https://it.sputniknews.com/20211221/appello-dei-lavoratori-gkn-al-governo-ritirate-il-testo-anti-delocalizzazioni-prendete-il-nostro-14278997.html

Appello dei lavoratori Gkn al governo: “Ritirate il testo anti-delocalizzazioni, prendete il nostro”

Appello dei lavoratori Gkn al governo: “Ritirate il testo anti-delocalizzazioni, prendete il nostro”

In un video, i lavoratori spiegano perché il loro emendamento alla legge di Bilancio va nella direzione giusta, mentre quello scritto sulla falsariga della... 21.12.2021, Sputnik Italia

In presidio permanente dal 9 luglio, da quando gli sono state notificate le lettere di licenziamento, i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, Firenze, lanciano un appello al governo e fanno una proposta concreta: accettare il loro testo contro le delocalizzazioni, invece di quello proposto dallo stesso esecutivo.Attualmente, in commissione Bilancio al Senato sono in discussione diversi emendamenti alla legge di Bilancio, e tra questi ce ne sono due sul tema delocalizzazioni: il primo è stato scritto seguendo le indicazioni della bozza di decreto legge Orlando-Todde, l’altro è l'emendamento firmato dal senatore Matteo Mantero, che ha riproposto il testo scritto dagli operai della Gkn insieme ai giuristi solidali.Il video-appello da Campi BisenzioI lavoratori dello stabilimento hanno pubblicato un video, in cui invitano i politici a ritirare l'emendamento del governo e prendere in considerazione il loro testo.Secondo Dario Salvetti, delegato RSU di Gkn, sentito da La Nazione, il testo Orlando-Todde non è “una norma antidelocalizzazioni”, ma serve a “proceduralizzare le delocalizzazioni. Vorremmo essere chiari: questa norma avrebbe chiuso Gkn, imposto la soluzione di Melrose e non avrebbe reso possibile nemmeno l’articolo 28. Il governo sta al di sotto di quanto fatto da un semplice Collettivo di fabbrica, i soliti quattro operai a cui non tenete testa".Nel video, i lavoratori spiegano perché il loro testo è più efficiente e più utile per evitare la fuga delle multinazionali che si lasciano dietro centinaia di lavoratori.Per gli operai Gkn, il testo del governo “riguarderebbe solo lo 0,1% delle aziende italiane”, “non impedisce le delocalizzazioni ma anzi crea una procedura per delocalizzare”.I lavoratori criticano anche le sanzioni comminate all’azienda, che dopo la presentazione di un piano di mitigazione sociale, anche se non rispettato, se ne va: “Incappa nella più irrisoria delle multe: il raddoppio del ticket di licenziamento”.E concludono: “Rispetto a quanto chiedevamo, non è che ci è stato dato 'di meno', ci è stata data proprio una cosa diversa. Per usare una metafora storica, noi chiedevamo di abolire la pena di morte e si è finiti a discutere sul galateo del boia”.

