Zegna si quota a Wall Street: "Simbolo dell'Italia che sa fare squadra"

Zegna si quota a Wall Street: “Simbolo dell’Italia che sa fare squadra”

È la prima società italiana della moda a sbarcare sulla piazza d'affari americana. "Siamo pronti", dice l'amministratore delegato, erede del fondatore. 20.12.2021

2021-12-20

2021-12-20T20:43+0100

2021-12-20T20:43+0100

Un debutto in grande stile quello del gruppo italiano di moda Zegna, che oggi verrà quotato da Wall Street: prima società italiana del settore a fare il grande salto sui mercati finanziari d’America.Gildo Zegna, amministratore delegato e erede del fondatore Ermenegildo, è orgoglioso del passo e oggi, scrive La Stampa, si presenterà alla Borsa di New York con una copia dell’Economist che premia l’Italia.Per Zegna in questo momento magico per il Paese, “abbiamo i leader giusti e c’è una grande energia. Finalmente l’Italia sta giocando di squadra, il privato e il pubblico vanno nella stessa direzione”.Il progetto di sbarcare in borsa e l’anno terribile del 2020Nel corso dell’intervista, Zegna spiega i passi che hanno portato alla quotazione e le future mosse.“Non sarò certo un Ceo che passerà le giornate guardando l’indice di Borsa, non mi interessa. Tirerò dritto, mi concentrerò sul business e sulla responsabilità: sia verso chi lavora con noi sia verso gli azionisti”.Un traguardo che arriva dopo un 2020 di pandemia che ha colpito moltissimo il settore della moda.Dal punto di vista della strategia, Zegna punta a un nuovo corso per il brand basato sul “Luxury leisurewear” che “sta dando buoni risultati, in cui assumeremo”. A questo seguirà la digitalizzazione: “In America la metà delle vendite è grazie all’app, il nostro obiettivo è far cambiare il guardaroba ai clienti di sempre e piacere a padri e figli”.

