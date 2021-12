https://it.sputniknews.com/20211220/violenza-sulle-donne-papa-francesco-e-quasi-satanico-umiliano-per-togliere-la-dignita-14272732.html

Violenza sulle donne, Papa Francesco: "E' quasi satanico, umiliano per togliere la dignità"

Papa Bergoglio ha incontrato una donna vittima di violenza protagonista con altri "invisibili" di un eccezionale incontro a casa Santa Marta, trasmesso ieri... 20.12.2021, Sputnik Italia

La violenza sulle donne è un gesto "quasi satanico" in quanto equivale a "profittare della debolezza di qualcuno che non può difendersi, può soltanto fermare i colpi".Ad affermarlo è Papa Francesco nello speciale del Tg5 'Francesco e gli Invisibili - Il Papa incontra gli ultimi', curato da Fabio Marchese Ragona con Roberto Burchielli.Nel corso dello speciale il Papa ha espresso rammarico per il fatto che sia "tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito"A Giovanna, una donna vittima di violenza che gli chiede se c'è speranza per chi ha subito abusi domestici, Francesco risponde che la cosa più importante è "cercare gente amica, gente vicina per uscirne insieme perché non si può uscire da soli e anche fare un'azione per uscire migliori"

