Vaccini Covid, Ema: semaforo verde per l'immissione in commercio di Novavax

Il siero di Novavax va ad aggiungersi alla lista dei 4 vaccini già autorizzati in precedenza dall'Ema. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T14:50+0100

2021-12-20T14:50+0100

2021-12-20T14:50+0100

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato l'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax.A prendere la decisione è stato il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell'Ema dopo una riunione straordinaria. Con il siero di Novavax sono cinque i vaccini anti-Covid finora autorizzati in Europa per i maggiorenni.

