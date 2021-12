https://it.sputniknews.com/20211220/usa-senatore-dem-manchin-contro-legge-su-spesa-sociale-non-posso-votare-il-build-back-better-14268390.html

USA, senatore dem Manchin contro legge su spesa sociale: "Non posso votare il Build Back Better"

USA, senatore dem Manchin contro legge su spesa sociale: "Non posso votare il Build Back Better"

Il senatore è finito al centro delle polemiche per la sua decisione di non appoggiare il piano di welfare da $ 1.750 miliardi voluto da Joe Biden. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T07:22+0100

2021-12-20T07:22+0100

2021-12-20T07:22+0100

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/14268365_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_f43b38ae3fedfdf4172042958e00d645.jpg

Dopo mesi di trattative il senatore democratico della West Virgnia Joe Manchin ha dichiarato domenica di non poter sostenere in alcun modo la nuova legge sulla spesa sociale voluta dall'amministrazione Biden, nota anche come 'Build Back Better Act'. Parlando ai microfoni di "Fox News Sunday", Manchin ha affermato di aver parlato con il presidente Biden, la presidente della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, rivelando di non essere riuscito a raggiungere un accordo sul disegno di legge.Alla fine, tuttavia, il senatore ha ritenuto con l'inflazione galoppante, la crescita del debito pubblico, i "disordini geopolitici" e la pandemia di Covid-19, il disegno di legge promosso dai suoi colleghi democratici sarebbe stato davvero troppo.Manchin ha riconosciuto che ci sono aspetti del disegno di legge sui quali sarebbe favorevole, ma che il documento nel suo complesso risulta troppo pesante per giustificare il suo voto.Il senatore della West Virginia ha poi concluso che, invece di cercare di approvare un disegno di legge di spesa così elevato, il Congresso dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'affrontare la sempre maggiore diffusione variante Omicron del Covid-19, che ha portato a un aumento del numero dei casi nel Paese. Inoltre, ha concluso Manchin, l'amministrazione dovrebbe lavorare per riportare sotto controllo l'inflazione, che a suo dire ha "danneggiato molti cittadini americani".Il BBB Il pacchetto di misure conosciuto come Build Back Better prevede una spesa pari a circa $ 1.750 miliardi per programmi di assistenza sociale e la lotta al cambiamento climatico, oltre insieme a sussidi per il congedo familiare e medico retribuito, l'espansione dell'Obamacare e l'accesso all'asilo nido universale per i bambini di tre e quattro anni.Il documento legislativo è già passato alla Camera dei rappresentanti lo scorso 20 di novembre, ma per la sua approvazione definitiva sarà necessario il passaggio al Senato, dove i democratici possono però contare soltanto su una maggioranza molto risicata.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa