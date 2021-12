https://it.sputniknews.com/20211220/tav-alitalia-collega-il-nord-con-lestero-mentre-progetti-al-sud-sono-stati-messi-in-secondo-piano-14275078.html

TAV, Alitalia collega il Nord con l'estero mentre progetti al Sud sono stati messi in secondo piano

Alitalia ha lanciato il primo treno ad alta velocità da Milano in partenza verso Parigi. La compagnia intende collegare la città anche con Madrid e Barcellona... 20.12.2021, Sputnik Italia

Al contempo, progetti con l'Alta Velocità al Sud sembrano di essere messi in secondo piano, riporta La Sicilia. Il quotidiano mette a confronto il tempo che ci vuole per raggiungere Parigi, partendo con la TAV da Milano, e quello che bisogna trascorrere sul treno per fare tratte in Sicilia come Catania-Trapani oppure Trapani-Ragusa. Infatti, il nuovo Frecciarossa riesce a far arrivare un passeggero in poco di 7 ore a fronte di oltre 11 ore in treno da Trapani a Catania o Ragusa.Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie nel Mezzogiorno, scrive La Sicilia, il tema dell'Alta Velocità in Sicilia sembra essere sparito dal dibattito, anche sul Pnrr, con la battaglia sul Ponte sullo stretto di Messina che, tuttavia, prosegue.Inoltre, il quotidiano paragona i prezzi tra le tratte Milano-Parigi (andata) e Catania-Palermo con il Frecciabianca (andata e ritorno), facendo notare che il tempo in viaggio e il costo di biglietto sono simili.Lo scorso giovedì il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in una seduta della Cig, la Conferenza intergovernativa italo-francese sul collegamento ferroviario della TAV, ha espresso il sostegno alla Torino-Lione, annunciando che le linee entreranno in esercizio nel 2031.

