Sicurezza stradale, nel mondo un morto ogni 24 secondi per incidenti

Lo ricorda la Polizia di Stato in occasione della campagna mondiale per la sicurezza stradale, promossa in Italia dall'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T07:25+0100

2021-12-20T07:25+0100

2021-12-20T07:25+0100

Nel mondo ogni 24 secondo muore una persona a causa di incidenti stradali. Questo il monito che arriva dalla Polizia di Stato in occasione della campagna mondiale per la sicurezza stradale #Moments2live4. L'obiettivo è quello di "sensibilizzare i Paesi aderenti ad adottare misure efficaci per arginare il fenomeno degli incidenti stradali al fine di salvaguardare il futuro delle giovani generazioni", si legge in una nota ufficiale. La campagna in Italia è promossa dall'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, che prende il nome di un giovane rimasto vittima a soli 17 anni di un incidente stradale provocato nel 2010 da un uomo che guidava sotto effetto di alcol e droghe. Il presidente dell'associazione Stefano Guarnieri, il papà di Lorenzo, è stato nominato "National Champion for Italy" dalla Un road safety fund, per l'attività svolta a sostenere le vittime della strada e i loro familiari. "La cura delle vittime della strada è un "must" per la Polizia di Stato e per l'Associazione Lorenzo Guarnieri che, con la supervisione della facoltà di medicina e psicologia dell'Università Sapienza di Roma, hanno adottato linee guida "disegnate" sulla base dell'esperienza acquisita", conclude la nota.

