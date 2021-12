Russia espelle per rappresaglia due diplomatici tedeschi

"L'ambasciatore della Repubblica Federale di Germania è stato informato riguardo la dichiarazione di "personae non grata" di due impiegati diplomatici dell'Ambasciata tedesca in Russia come risposta simmetrica alla suddetta decisione ostile del governo della Repubblica Federale di Germania, ed è stato anche sottolineato che la parte russa avrebbe inevitabilmente risposto in maniera adeguata e proporzionata a qualsiasi potenziale attacco conflittuale di Berlino nei nostri confronti in futuro", si legge in una nota pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri russo.