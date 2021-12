https://it.sputniknews.com/20211220/rifugiati-sono-benvenuti-qui-manifestanti-a-londra-contro-nationality-and-borders-bill-14275212.html

“Rifugiati sono benvenuti qui”, manifestanti a Londra contro “Nationality and Borders Bill”

Domenica decine di manifestanti si sono radunate a Downing Street, a Londra, vicino alla residenza del Primo ministro, per protestare contro il "Nationality... 20.12.2021, Sputnik Italia

I manifestanti hanno gridato slogan come "I rifugiati sono benvenuti qui" e hanno esposto cartelli che chiedevano l'annullamento del disegno di legge. Il disegno di legge dovrebbe essere ora presentato alla Camera dei Lord per il dibattimento il 5 gennaio, dopo essere già stato approvato dalla Camera dei Comuni. Il disegno di legge ha suscitato il dissenso a causa delle sue clausole relative all'immigrazione, in particolare quella che consente la revoca della cittadinanza senza preavviso. I funzionari, a loro volta, hanno affermato che il disegno di legge mira a "contrastare l'immigrazione illegale".

