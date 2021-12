https://it.sputniknews.com/20211220/regno-unito-attaccata-lambasciata-bielorussa-a-londra-ferito-un-diplomatico-14274946.html

Regno Unito, attaccata l'ambasciata Bielorussa a Londra: ferito un diplomatico

Regno Unito, attaccata l'ambasciata Bielorussa a Londra: ferito un diplomatico

L'incidente è avvenuto nel corso della giornata di domenica. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T18:24+0100

2021-12-20T18:24+0100

2021-12-20T18:24+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/14274922_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6eec70e58b9b675b9c22142bc5122fb5.jpg

L'ambasciata bielorussa a Londra è stata oggetto di un attacco domenica 19 dicembre, in seguito al quale un diplomatico di Minsk è stato gravemente ferito.A riferirlo in un comunicato è il servizio stampa del ministero degli Esteri bielorusso:Inizialmente, un gruppo di persone ha danneggiato la facciata dell'edificio diplomatico straniero, quindi i diplomatici bielorussi giunti sul posto sono stati aggrediti fisicamente. Uno di loro è rimasto gravemente ferito, necessitando cure mediche urgenti. In ospedale gli sono state diagnosticate una frattura del naso, una lieve commozione cerebrale e una frattura di un dente", si legge nella nota di Minsk.Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori hanno tentato di fuggire dalla scena dalla scena del crimine; tuttavia alcuni di loro sono stati immediatamente fermati dalla polizia diplomatica di Londra. In conclusione viene evidenziato che "l'incaricato d'Affari della Gran Bretagna è stato convocato presso il Ministero degli Esteri della Bielorussia e gli è stata espressa una forte protesta con la richiesta di condurre un'indagine approfondita sull'incidente, consegnare i colpevoli alla giustizia, nonché informare la parte bielorussa sull'andamento dei procedimenti e dei loro risultati"

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo