Quirinale, Conte: "Berlusconi non avrà i voti del M5S"

L'ex presidente del Consiglio ha negato in maniera perentoria la possibilità di un supporto a Silvio Berlusconi. 20.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-20T19:50+0100

"Se il candidato fosse Silvio Berlusconi non avrà i voti del Movimento, più chiaro di così?"Con queste parole Giuseppe Conte ha chiuso all'ipotesi che il movimento pentastellato possa appoggiare la candidatura del Cavaliere al Colle nelle prossime elezioni per il presidente della Repubblica.Il leader del M5S ha poi precisato che il "candidato ideale per il M5s" sarà una personalità di grande rilievo morale".In precedenza anche il Partito democratico e Italia Viva, nel centrosinistra, avevano fatto sapere di non aver intenzione di votare Berlusconi come prossimo capo dello stato.Le elezioni per il presidente della Repubblica si dovrebbero tenere nel prossimo mese di gennaio, quando scadrà il mandato di Sergio Mattarella, arrivato alla fine del proprio settennato iniziato nel gennaio 2015.

