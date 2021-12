https://it.sputniknews.com/20211220/palu-cts-precipitosi-gli-scenari-allarmistici-su-omicron-ma-le-restrizioni-sono-necessarie-14269066.html

Per fermare Omcron ci vuole una quantità di anticorpi fino a 40 volte superiore - Palù (Cts)

Il virologo spiega che ci sono ancora pochi dati per valutare l’incidenza della nuova variante sui contagi e sul decorso della malattia. Importanti tamponi... 20.12.2021, Sputnik Italia

La ricetta del virologo Giorgio Palù, che fa parte del Comitato tecnico scientifico, è fatta di quattro elementi: booster, mascherine, tamponi e sequenziamento.Con queste misure sarà più semplice arginare la nuova ondata e la variante Omicron, di cui, però, avverte sul Corriere della Sera, si sa ancora troppo poco per disegnare scenari più o meno allarmistici.“Non è scontato che in poche settimane la variante Omicron diventi prevalente in Italia. Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di protezione e prevenzione collettive ed individuali, vedi ricorso alla mascherina e al tampone. Le restrizioni in arrivo sono necessarie”.Troppi pochi dati e sequenziamentoPer il virologo Omicron è ancora un terreno poco conosciuto, “disponiamo di elementi troppo scarsi per trarne conclusioni e chi traccia scenari allarmistici appare quantomeno precipitoso”.In base ai dati della scorsa settimana in Europa “i casi di Omicron erano 2-3 mila su alcune centinaia di migliaia, in Gran Bretagna sabato scorso sono stati riportati 10 mila nuovi casi sui circa 90 mila positivi al Sars-CoV-2. L’Italia ha individuato sinora poco più di 80 sequenze in quanto svolge un’attività di sequenziamento molto bassa, siamo penultimi in Europa con la Spagna”.Le mutazioni e il boosterPalù spiega che la variante Omicron ha “circa 35 mutazioni sulla proteina Spike che gli è necessaria per agganciare le cellule umane e che costituisce la base del vaccino”.Diverse di queste mutazioni erano già state identificate in varianti precedenti ma ancora non è noto quale sia la motivazione dietro la capacità di diffusione della mutazione, “un processo infettivo più efficiente o una maggiore abilità di evadere l’immunità”.E per questo la terza dose del vaccino “non solo funziona, è il completamento del ciclo come avviene per quasi tutti i vaccini. È uno schema che rientra nella storia della vaccinologia, non bisogna pensare che la necessità di fare i richiami è la prova del fallimento di questi anti Covid”.

