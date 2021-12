https://it.sputniknews.com/20211220/oms-variante-omicron-colpisce-anche-persone-vaccinate-e-guarite-14276212.html

OMS: variante Omicron colpisce anche persone vaccinate e guarite

La variante del coronavirus Omicron, inizialmente scoperta in Sudafrica e Botswana, non è solo più contagiosa rispetto ad altre varianti, come suggerito in... 20.12.2021, Sputnik Italia

L'annuncio arriva dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il ceppo ha già costretto diversi Paesi ad imporre misure più rigide per trattenere la crescita dei contagi.Il capo dell'OMS ha dichiarato che ci sono prove che il ceppo Omicron si diffonde più velocemente di altre varianti e può colpire le persone che sono vaccinate o hanno già avuto il coronavirus.Tedros Adhanom Ghebreyesus ha aggiunto che nel 2021 il coronavirus ha tolto la vita ad oltre 3.3 milioni di persone, un numero che eclissa il bilancio delle vittime dell'anno scorso per HIV, malaria e tubercolosi.Nella giornata di oggi il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) Giorgio Palù aveva affermato che alcuni studi non ancora pubblicati suggeriscono che per fermare il nuovo ceppo "ci vuole una quantità di anticorpi 10-40 volte superiore a quelli che bastano a neutralizzare il ceppo originale”.

